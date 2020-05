Pandemi kan sende millioner af mexicanere ud i fattigdom

- Den overordnede konklusion er, at denne krise truer Mexicos fremskridt inden for social udvikling og uforholdsmæssigt påvirker de mest sårbare befolkningsgrupper, udtaler Coneval.

Arbejdsløse i Mexico modtager ingen støtte fra den føderale regering. De må derfor hovedsageligt forsøge at klare sig gennem tilværelsen med opsparede midler, hjælp fra deres familier eller fra private velgørenhedsorganisationer.

Ifølge Coneval kan de hårde tider betyde, at mindst 70 millioner ikke tjener nok til dække de mest basale behov. Det svarer til 56 procent af befolkningen. I 2018 var andelen på omkring 50 procent.

- Stillet over for den udfordring, er det nødvendigt at udvide og styrke tiltagene, der er sat i værk som modsvar, lyder det fra Coneval.

Myndigheden opfordrer politikerne til at overveje at indføre en minimumspension for alle, arbejdsløshedsforsikringer eller en basisindtægt for at hjælpe de mest sårbare.

Fra midten af marts og frem til begyndelsen af april forsvandt næsten 350.000 job ifølge regeringen. Yderligere opsigelser ventes at være kommet til siden.

Mexico har over 36.000 bekræftede tilfælde af coronavirus og over 3500 dødsfald.