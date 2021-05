Pandemi har drevet millioner af indere ud i fattigdom

Ifølge en ny undersøgelse fra et indisk universitet var pandemien årsag til, at omkring 230 millioner mennesker i 2020 blev drevet ud i fattigdom.

I rapporten defineres fattige som personer med en daglig indtægt på under 375 rupi. Det svarer til cirka 31 kroner.

De hårdest ramte blandt Indiens næsten 1,4 milliarder store befolkning er kvinder og unge, konstateres det i rapporten fra Azim Premji University i staten Bangalore.

Omkring 100 millioner mennesker mistede deres arbejde og indtægtsgrundlag i månederne efter, at Indien i marts sidste år indførte en streng nedlukning af mange samfundsaktiviteter. Ved udgangen af 2020 havde omkring 15 procent endnu ikke fundet et job.

- Selv om indtægterne er faldet for alle på tværs af samfundet, så har pandemien været hårdest for fattigere husholdninger, skriver rapportens forfattere.

I flere år er millioner af indere blevet løftet ud af fattigdom som følge af bedre økonomiske tider.

I 2020 var det forventet, at yderligere 50 millioner ville forbedre deres indtægter så meget, at de ikke længere blev defineret som fattige.

I stedet måtte de fattigste 20 procent af husholdningerne se alle deres indtægter forsvinde, da samfundet gik i stå som følge af nedlukningerne.

Millioner af migrantarbejdere rejste hjem til deres landsbyer under nedlukningerne og håbede på at vende tilbage, når økonomien blev genåbnet.

Men for en ud af hver tredje under 25 år lykkedes det ikke at finde et job inden årsskiftet.

Indien er nu ramt af en ny smittebølge. Dagligt melder sundhedsmyndighederne om hundredtusindvis af nye smittetilfælde, og flere gange er der registreret over 3000 dødsfald i løbet af et døgn.

- Det er unødvendigt at sige, at den anden bølge vil gøre tingene værre, lyder det fra Amit Basole, en af rapportens forfattere.

I rapporten opfordres regeringen i New Delhi til at igangsætte beskæftigelsesprojekter i de hårdest ramte regioner. Regeringen bør også forsyne de fattigste husholdninger med gratis mad og kontanter.