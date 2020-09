Palermo modtager tysk redningsskib med 353 migranter

Redningsskibet "Sea Watch 4", der drives på frivillig basis af flere nødhjælpsgrupper, har et lægehold fra Læger uden Grænser om bord. Skibet forventes at ankomme til Sicilien onsdag.

Italien gav tirsdag tilladelse til, at et tysk redningsskib med 353 migranter om bord kan lægge til kaj ved Palermo på Sicilien.

Skibet har i dagevis forsøgt at få tilladelse til at lægge til kaj.

- Skibet har fået at vide, at Palermo vil være "en sikker havn", skriver talsmænd for "Sea-Watch 4" på Twitter.

- Omsider er der hjælp og lindring til de reddede personer, som er om bord på skibet, hedder det.

"Sea Watch 4" har fået lov til at lægge til kaj den 11. dag efter den første redning, hedder det.

Skibet har omkring 150 personer fra et andet skib om bord. De er kommet fra redningsskibet "Louise Michel", som er betalt og udsendt af den kendte britiske graffitikunstner Banksy.

Skibet har bedt om lægge til i havne i Italien og i Malta.

Når de ankommer vil de 353 migranter om bord blive overflyttet til et italiensk skib, hvor de vil være i karantæne i to uger som led i bekæmpelsen af coronavirus.

"Sea-Watch 4" er på dets første rejse. Det blev sendt ud fra Spanien i midten af august med det formål at finde og hjælpe migranter, som havde lidt skibbrud på Middelhavet ud for Libyen.

Antallet af migranter, som kommer til Europa over havet fra Libyen og Tunesien er steget dramatisk i denne sommer. Indenrigsministeriet i Rom har registreret næsten 19.400 ankomster i år - mod 5253 i samme periode sidste år.