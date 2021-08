Palæstinensisk dreng og israelsk politimand hårdt såret i Gaza

En 13-årig palæstinensisk dreng er blevet alvorligt såret. Han blev ramt af skud i hovedet, oplyser ministeriet.

En israelsk politimand er ligeledes alvorligt såret. Han blev ifølge hæren ramt af skarpe skud affyret fra palæstinensisk side. Lørdag aften lå han fortsat på operationsbordet, lød meldingen.

Hamas, der sidder på magten i Gazastriben, hævder, at tusindvis af demonstranter deltog i lørdagens protest.

Ifølge Israels hær var der hundredvis af demonstranter. De forsøgte angiveligt at forcere grænsehegnet, kastede med "eksplosive genstande" og prøvede at tage et gevær fra en soldat.

Hamas havde indkaldt til protest mod Israels blokade af området samt for at markere, at det er 52 år siden, at al-Aqsa-moskéen brændte delvist ned. Det er islams tredjehelligste sted.

Branden i 1969 var påsat. En australier, der er beskrevet som kristen ekstremist, stod bag.

Lørdagens sammenstød kommer, tre måneder efter at Israel og Hamas stoppede de drabeligste kampe i årevis.