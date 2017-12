Palæstinensere varsler generalstrejke efter Trump-melding

Det er en rød klud i hovedet på palæstinenserne, der opfatter store dele af Jerusalem som helligt land - og palæstinensisk land.

Israel overtog den østlige del af Jerusalem under Seksdageskrigen i 1967.

Det palæstinensiske uddannelsesministerium har besluttet, at samtlige skoler skal holde lukket torsdag.

Det sker for at lade elever, studerende og lærere deltage i demonstrationer på Vestbredden, i Gazastriben og i den palæstinensiske del af Jerusalem.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde onsdag i en tale, at han har besluttet sig for at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Samtidig meddelte præsidenten, at den amerikanske ambassade skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.

Beslutningen er blevet mødt med udbredte protester og fordømmelser fra statsledere verden over.

Mange er bekymrede for, at beslutningen markerer et alvorligt tilbageslag i de langstrakte bestræbelser på at løse konflikten i Mellemøsten.

FN's Sikkerhedsråd har på baggrund af beslutningen indkaldt til møde for at diskutere USA's tiltag.

Otte af rådets 15 medlemslande - Frankrig, Bolivia, Egypten, Italien, Senegal, Sverige, Storbritannien og Uruguay - har således bedt om et ekstraordinært møde snarest muligt.

Israel betragter Jerusalem som sin hovedstad og har placeret de fleste regeringskontorer, parlamentet og højesteret i den hellige by.

Men det internationale samfund fastholder, at byens status skal fastlægges gennem forhandlinger. Alle lande har derfor hidtil haft deres ambassader i storbyen Tel Aviv.