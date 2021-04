Palæstinensere får hård kritik fra EU for udsat valg

Valget skulle efter planen have fundet sted 22. maj og ville være det første siden 2006.

Palæstinensiske ledere kritiseres for at udsætte et længe ventet valg. "En dyb skuffelse", siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, fredag i en erklæring.

Kritikken fra EU er rettet mod den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, som leder den store Fatah-gruppe.

Fatah er moderat og står i et stærkt modsætningsforhold til Hamas. Men Fatah er splittet og opstiller nu med tre partilister.

Den indre splittelse kan gavne det islamistiske Hamas, der kun har én liste.

Iagttagere har sagt, at valget kan blive aflyst, hvis der kommer til at herske tvivl om en klar sejr til Fatah.

- Vi opfordrer på det kraftigste til, at alle palæstinensiske aktører genoptager drøftelser med andre fraktioner, efter at sådanne møder har været en succes i de seneste måneder. En ny dato for et valg må straks fastsættes, siger Borrell i kritikken af palæstinenserne.

Abbas siger, at det første valg i 16 år er udsat, indtil palæstinenserne har fået garantier for, at der kan stemmes i hele det palæstinensiske territorium - også i det arabiske Østjerusalem.

Nylige meningsmålinger har vist, at to tredjedele af palæstinenserne ikke er tilfredse med den 85-årige Abbas og ønsker at se ham træde tilbage.

- Vi gentager vores opfordringer til Israel om at lade valget blive afviklet uden hindringer - også i det arabiske Østjerusalem.

- Vi er overbeviste om, at stærke, demokratiske palæstinensiske institutioner med respekt for retssamfundet og menneskerettighederne har vital betydning for den palæstinensiske befolkning, siger Borrell.

Valget var blevet aftalt mellem det sekulære Fatah og det islamistiske Hamas, som har overtaget kontrollen med Gazastriben.

Hamas kalder udsættelsen af valget for "et kup" mod det partnerskab, som der er opnået enighed om. De advarer om kraftige reaktioner fra unge.

- Vi har en hel generation af unge, som ikke ved, hvad ordet valg betyder, siger en ung demonstrant, Tariq Khudairi.

I begyndelsen af denne måned havde 36 politiske partier bedt om at blive opstillet, og de er ved at blive undersøgt forud for forventede godkendelser.

Ved det seneste valg i 2006 vandt Hamas, og den islamistiske bevægelse overtog det følgende år med vold kontrollen over Gazastriben. Siden har Fatah kun haft kontrollen over Vestbredden.

Den indre splittelse i Abbas' parti blev stærkt synlig, da den fængslede Fatah-leder Marwan Barghouti og Nasser Al-Qudwa, som er en nevø til den afdøde leder Yasser Arafat, valgte at stille op mod Abbas og hans kurs.