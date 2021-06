Palæstinensere bruger larm mod bosættere

De sætter ild til bildæk. Røgen driver ind over bosætterne.

De laver et inferno af larm fra fyrværkeri og bilhorn.

Og de bruger laserpistoler til at lyse mod bosætterne på den anden side af dalen lidt syd for byen Nablus.

- De bliver ikke på vort land, siger en af aktivisterne, der har et tørklæde viklet om ansigtet for at skjule sin identitet for israelske soldater i nærheden.

Den nye bosætterudpost kaldes Eviatar.

I maj kom omkring 50 israelske familier til stedet. De rejste telte og hytter. De havde campingvogne med.

- Vi troede, at de ville blive en dag eller to, siger en ung palæstinenser, der kalder sig Raad.

Efter to døgn kom der endnu 20 campingvogne, og så betyder det, at de agter at blive, siger han.

Der er omkring 430.000 bosættere på Vestbredden.

De bor i 132 bosættelser, der er egentlig byer, og i 124 mindre bosættelser.

Vestbredden blev erobret af Israel under krigen i 1967. Inden da havde Jordan holdt området besat siden Israels uafhængighedskrig i 1948.

Inden da var det en del af det britiske Palæstina-mandat.

Nu siger FN og det meste af verden, at Israel holder Vestbredden besat.

I henhold til Genèvekonventionen må man ikke bosætte egne borgere på besat land.

Israel mener omvendt, at Genevekonventionen ikke gælder her. For Vestbreddens status er omstridt. Hvem tilhører den?

De palæstinensiske selvstyremyndigheder ønsker Vestbredden som en del af en selvstændig palæstinensisk stat, og palæstinenserne har alle dage været imod israelske bosættere i deres midte.

Bosætterne i Eviatar har heller ikke staten Israels tilladelse til at slå sig ned.

Kort efter deres ankomst i maj begyndte gadeurolighederne.

Daglige sammenstød begyndte at koste palæstinensiske liv. Fire blev dræbt af israelske soldater, 300 blev såret, siger Palæstinensisk Røde Halvmåne.

Men så slog palæstinenserne over i den nye natlige taktik med larm, dækrøg og laserlys.

Det har de opdaget i Eviatar.

Tsvi Succot, en af de første i Eviatar, kalder det "helt vanvittigt".

- Vi lever i en sky af kræftfremkaldende røg. Børn hoster og bliver syge, skriver han på Twitter.

- De taler om at smide os ud, om at ødelægge vores samfund. Det kan ikke fortsætte. Det er deres landsby, der bør ødelægges.

Eviatar er opkaldt efter en bosætter, der blev stukket ihjel nær Beita af en palæstinenser i 2013.

Tidligere i år blev en ung bosætter skudt ikke langt fra Beita. Snart efter kom de første bosættere.

Den daværende forsvarsminister, Benny Gantz, beordrede bosættelsen fjernet, men den daværende premierminister, Benjamin Netanyahu, suspenderede beslutningen.

Nu er Netanyahu afløst af nationalisten Naftali Bennett, en tidligere bosætterleder.

Hans regering spænder imidlertid lige fra det yderste venstre til det yderste højre, så det er ikke klart, hvordan han vil tackle sagen.

Men Eviatar kan blive en stor politisk test for regeringen.