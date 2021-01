Palæstinenser dræbt på Vestbredden under knivangreb

Den israelske hær siger, at den søndag har dræbt en palæstinensisk mand, som gik til angreb på soldater med knive på en busstation på Vestbredden i Gush Etzion området.

Gush Etzion er et område, hvor der ligger en række israelske bosættelser. Det ligger nær Bethlehem, og der er ofte voldelige episoder i området.

Ved den nærliggende rundkørsel Gush Etzion Junction har der været en række angreb begået af en enkelt palæstinenser.

Israel har haft besat Vestbredden siden Seksdageskrigen i 1967. Der bor over 2,8 millioner palæstinensere i området.

Der bor omkring 475.000 jødiske bosættere på Vestbredden. De bor i bosættelser, som anses for at være illegale af det internationale samfund.

En palæstinenser, der forsøgte at knivstikke to israelske soldater nær Nablus på Vestbredden blev skudt og dræbt af Israels militær tirsdag.

For første gang i mere end 15 år skal palæstinenserne holde parlamentsvalg den 22. maj, og den 31. juli skal de vælge en ny præsident for det palæstinensiske selvstyre.

Det oplyste den nuværende mand på posten, Mahmoud Abbas, tidligere på måneden. Abbas blev valgt som afløser for den afdøde Yasser Arafat, da der senest var præsidentvalg i 2005. Arafat døde i 2004 på et hospital i Frankrig.

Sidste gang, palæstinenserne holdt et parlamentsvalg, var i januar 2006. Her fik den islamistiske Hamas-bevægelse et flertal af stemmerne.

Det førte til en dyb politisk splittelse, der endte med, at Hamas og den mere moderate Fatah-bevægelse, som Abbas tilhører, oprettede hver deres regering i henholdsvis Gazastriben og på Vestbredden.

En meningsmåling fra Palestinian Center for Policy and Research viste kort før nytår, at 43 procent af vælgerne foretrækker Abbas som præsident, mens 50 procent peger på Hamas-leder Ismail Haniyeh.