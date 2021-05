Pablo Iglesias ruskede op i spansk politik

Syv år efter at han trådte ind i rampelyset på Spaniens politiske scene med et nyt parti, meddelte Pablo Iglesias tirsdag, at han trækker sig helt fra politik.

Meldingen kom, efter at det venstreorienterede parti Podemos, som Iglesias grundlagde i begyndelsen af 2014, og Socialistpartiet PSOE led et sviende nederlag til højrefløjen ved regionalvalget i Madrid.