På trods af høj valgdeltagelse står rekord fra 1876 stadig

Selv om det forventes, at valgdeltagelsen for det amerikanske valg i år kommer til at være et af de højeste i nyere tid, vil den sandsynligvis ikke komme i nærheden af at være den højeste nogensinde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I 1876 vandt republikaneren Rutherford B. Hayes, efter at 81,8 procent af den stemmeberettigede del af befolkningen gik til urnerne.

16 år forinden var rekorden blevet sat ved 81,2 procent, da republikaneren Abraham Lincoln blev valgt til landets præsident fremfor demokraten Stephen Douglas.

Valgdeltagelsen faldt drastisk i USA i starten af det 20. århundrede, da kvinder fik stemmeret og antallet af stemmeberettigede blev fordoblet.

I 1920 og 1924 var valgdeltagelsen på henholdsvis 49,2 procent og 48,9 procent.

Den laveste valgdeltagelse i nyere tid var i 1996, da demokratiske Bill Clinton blev valgt over republikaneren Bob Dole til sin anden valgperiode.

Den gang gik bare 49 procent til stemmeurnerne.

Det er endnu svært at sige, hvor mange der har stemt ved dette års amerikanske præsidentvalg.

Data fra Florida Universitet viser, at cirka 101 millioner amerikanere har stemt tidligt i år.

Især brevstemmerne har været genstand for ophedet debat under årets valgkamp.

Den siddende præsident, Donald Trump, har gentagne gange påstået, at brevstemmer leder til øget valgfusk.

Den demokratiske modkandidat, Joe Biden, har modsat præsidenten opfordret sine vælgere til at stemme tidligt.

Onsdag aften fører Joe Biden over Donald Trump i kampen om præsidentposten.

Demokraten har en snæver føring over den siddende præsident i delstaterne Michigan, Wisconsin og Nevada. Formår han at vinde i disse stater, bliver han valgt til USA's næste præsident.