På den gamle hjemmebane forstår de succesen

I Hamburg, hvor Scholz var borgmester fra 2011 til 2018, huskes han nemlig som en populær skikkelse, der var med til at skabe fremgang.

Det mener i hvert fald den socialdemokratiske partifælle Matthias Bartke.

- Scholz har et godt ry i Hamburg, fordi han rent faktisk lykkedes med at gennemføre nogle konkrete ting. Da han overtog byen, var den ikke særligt godt kørende, men i dag er det helt anderledes, siger han.

62-årige Bartke er kandidat til Forbundsdagen for socialdemokratiske SPD. Han har overtaget Scholz' gamle valgkreds i Hamburg-bydelen Altona.

Han stod også i spidsen for Scholz' valgkamp i slutningen af 1990'erne.

- Scholz har en god intuition i forhold til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Selv om han måske får at vide, at noget ikke kan lade sig gøre, så prøver han alligevel at få det gennemført, hvis han ved, at det er det rigtige, lyder det fra Matthias Bartke.

I bydelen Altona fylder Bartkes røde valgplakater i gadebilledet. Flere steder er Bartke flankeret af plakater med eksborgmester Scholz.

Og det giver også god mening at lade sig associere med Scholz i Hamburg.

Det mener Peter Ulrich Meyer fra Hamburgs største avis, Hamburger Abendblatt. Han er leder af avisens lokalpolitiske redaktion og har fulgt Olaf Scholz' politiske karriere i omkring 25 år.

- Scholz er respekteret, meget respekteret af mange. I sine syv år som borgmester i Hamburg opnåede han fantastiske ting, siger Meyer.

Af resultater fremhæver han et ambitiøst projekt om at opføre 6000 nye boliger i Hamburg om året. Det har betydet, at boligpriserne i den nordtyske by ikke er steget lige så drastisk som i andre sammenlignelige byer.

- Han er en kløgtig og erfaren magtpolitiker, der har en nærmest ekstrem selvsikkerhed. Det betyder, at han aldrig tvivler på sig selv. I hvert fald ikke offentligt. Det kan man både se nu, hvor han er kanslerkandidat, men det gjorde sig også gældende i Hamburg-tiden, siger han.

Olaf Scholz skiftede i 2018 Hamburg ud med Berlin og har siden da været tysk finansminister og vicekansler. Her har han markeret sig som en pragmatisk politiker uden de helt store armbevægelser.

Det er også sådan, Scholz mindes på SPD's hovedkontor i Hamburg. Det vurderer Lars Balcke, der er pressechef i afdelingen.

Og måske er det netop derfor, at over halvdelen af de tyske vælgere ville pege på Scholz, hvis der var direkte valg til kanslerposten.

- Jeg tror, at mange tyskere foretrækker folk, der måske ikke siger så meget, men som i stedet gør, hvad de siger.

- Scholz' fokus har altid været at være politiker. Han har tidligere sagt, at han gerne vil være kansler, han vil ikke være cirkusdirektør, siger Balcke.

Der er tysk valg søndag 26. september.