Oxford: AstraZenecas vaccine virker mod britisk variant

- Vaccinen beskytter ikke kun mod den oprindelige pandemiske virus, men også mod den nye variant, B117, siger professor Andrew Pollard ifølge Sky News.

Den britiske variant, som den også kaldes, blev først opdaget i Kent i det sydlige England i september sidste år. Den er ifølge eksperter op mod 70 procent mere smitsom end den variant, der hidtil har været den mest udbredte.

B117-varianten har fået flere lande til at indføre restriktioner over for rejsende fra Storbritannien.

Alligevel er den blevet konstateret i over 70 lande, heriblandt Danmark.

Statens Serum Institut oplyste fredag, at mellem hver femte og sjette af de danskere, der i uge 4 blev testet positive for coronavirus, er smittet med B117-varianten.

Den har også ført til en markant stigning i antallet af smittetilfælde i især England.

Sarah Gilbert er en af de forskere på Oxford Universitet, der har været med til at udvikle vaccinen. Hun siger til Sky News, at den muligvis skal tilpasses nye varianter, der kan dukke op i fremtiden.

Hun tilføjer, at alle virusser ændrer sig over tid. Også en almindelig influenzavaccine opdateres en gang om året.

Hun tilføjer, at en ny version af vaccinen formentlig vil være nødvendig før eller siden. Det skal sikre, at den fortsat er så effektiv som muligt.

- Vi arbejder sammen med AstraZeneca om at optimere den produktion, der kræves ved en mutation, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Sarah Gilbert ifølge nyhedsbureauet AFP.

Andre vaccineproducenter har også tidligere meddelt, at deres vacciner giver i hvert fald en vis beskyttelse mod de nye varianter, der breder sig rundt om på kloden, skriver The New York Times.