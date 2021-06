Oxfam frygter lavere selskabsskatter efter G7-aftale

Det mener generalsekretær i Oxfam Ibis Kristian Wejse.

Oxfam Ibis er en global sammenslutning af organisationer, der arbejder for at bekæmpe fattigdom.

Målet med aftalen er, at alle virksomheder i alle lande skal betale mindst 15 procent i selskabsskat.

- I vores øjne er det et lavt niveau. Reelt siger man, at den selskabsskat, der er i lande som Irland, Schweiz og Singapore, skal være standarden eller i hvert fald bundniveauet.

- Det ligger væsentligt under gennemsnittet i verden som helhed og i Europa og Nordamerika. Så det betyder, at man accepterer, at man fremover opkræver væsentligt mindre i selskabsskat, end man gør i dag, siger Kristian Wejse.

Han understreger, at det er positivt, at G7-landene overhovedet er nået til enighed om en minimumsgrænse for selskabsskat.

- At der endelig er en global aftale kan gøre, at de allerværste skattely får sværere ved at eksistere. Omvendt kan nogle af de lande, der i dag har højere selskabsskattesatser, føle, at de bliver presset eller tvunget til at sænke deres, siger Kristian Wejse.

Aftalen har dog ingen konkret betydning, medmindre den vedtages af G20-landene, som kommer til at drøfte den ved et topmøde i juli.

Ifølge Kristian Wejse vil G20 - som består af de tyve største økonomier i verden - dog som regel følge anbefalinger fra G7.