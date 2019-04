Oversvømmelse i Iran dræber op mod 60 mennesker

Talsmænd for den iranske regering beskylder USA for "økonomisk terrorisme". De henviser til USA's sanktioner, som præsident Donald Trump har genindført.

USA afviser, at sanktioner har hindret redningsindsatsen, og amerikanerne siger, at de er parate til at hjælpe.

Store dele af Iran er blevet ramt af voldsom nedbør, som i midten af marts udløste oversvømmelser i den nordøstlige del af landet.

Mens vandmasserne bevæger sig sydover er der varslet mere regn, Myndighederne har givet ordre til evakuering af omkring 70 landsbyer alene i provinsen Khuzestan, rapporterer BBC.

- Mange landsbyer kommer til at stå under vand i længere tid. Der er risiko for, at dæmninger oversvømmes. Vi er forberedt på at skulle give husly til 100.000 mennesker, siger Ali Saghar Peivandi fra ledelsen af Irans Røde Halvmåne.

Vandmasserne har ødelagt et vejnet på næsten 12.000 kilometer. Over 80 broer er skyllet væk, mens 80 store landeveje er ufremkommelige.

Det iranske departementet for krisehåndtering siger, at mindst 57 mennesker har mistet livet under oversvømmelserne.

Departementet siger til nyhedsbureauet Irna, at mindst 478 mennesker er blevet kvæstet.

Iransk politi har opfordret folk til at undgå unødvendige rejser i de dele af landet, der er ramt af uvejret.