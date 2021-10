Overraskelse får Nobelprisen for beskrivelser af kolonialismen

Prisen tildeles "for hans kompromisløse og medmenneskelige evne til at beskrive kolonialismens effekter og flygtninges skæbne i kløften mellem kulturer og kontinenter".

Det oplyser Det Svenske Akademi på et pressemøde torsdag i Stockholm.

Abdulrazak Gurnah blev født i i 1948 på Zanzibar og ankom til England i slutningen af 1960'erne som flygtning. Her studerede han og begyndte som 21-årig at skrive.

Han har siden skrevet en række romaner, heriblandt "Paradise" fra 1994.

"Paradise" finder sted under Første Verdenskrig i det koloniserede Østafrika og var nomineret til Bookerprisen.

- Han anses for at være en af de mest toneangivende postkoloniale forfattere fra Afrika, siger sekretær for Det Svenske Akademi Anders Olsson ifølge nyhedsbureauet NTB.

Nobelprisen er blevet givet i kategorierne fysiologi/medicin, fysik, kemi, litteratur og fred siden 1901.

Litteraturprisen er den fjerde, der er blevet offentliggjort denne uge, hvor en række Nobelpriser uddeles i Stockholm.

Med den følger ti millioner svenske kroner. Det svarer til cirka 7,33 millioner danske kroner.

Gurnah bor i Brighton og har frem til sin pension været professor ved University of Kent.

Iagttagere har peget på, at Det Svenske Akademi i år kunne finde på at give prisen til en asiatisk eller afrikansk forfatter efter et løfte om mere diversitet i uddelingen af priser.

Men valget af Gurnah blev alligevel anset som en overraskelse.

Navne som canadiske Margaret Atwood og japanske Haruki Murakami har floreret igennem en årrække, men de må igen se sig forbigået. Også canadiske Anne Carson og russiske Ljudmila Ulitskaja var nævnt som forhåndsfavoritter.

Sidste år vandt amerikanske Louise Glück prisen.