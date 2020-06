Over en halv million mennesker er døde med coronavirus

Denne opgørelse, der er baseret på indberetninger fra myndigheder over hele verden, viser, at 500.108 er døde efter coronasmitte.

Tidligere søndag viste universitetets opgørelse, at ti millioner mennesker i verden nu er testet positive for coronavirus.

Alene i USA er der registreret lidt over 2,5 millioner smittede, hvoraf 125.747 søndag aften dansk tid er bekræftet døde.

Dermed tegner USA sig for en fjerdedel af verdens registrerede dødsfald blandt coronasmittede.

Brasilien har næstflest dødsofre med over 57.000 registrerede dødsfald blandt de coronasmittede.

Målt på antallet af døde per million indbyggere er USA og Brasilien imidlertid ikke de hårdest ramte lande.

Mens USA har i omegnen af 390 døde for hver million indbyggere, og Brasilien har cirka 270, tegner andre lande sig for langt flere dødsofre set i forhold til indbyggertallet. Her er det Europa, der er hårdest ramt.

Belgien har omkring 840 døde for hver million indbyggere, mens Storbritannien har omkring 640, Spanien omkring 605 og Italien omkring 575. Sverige kan melde om cirka 520 døde for hver million indbyggere, viser en opgørelse fra Worldometer.

Danmark har til sammenligning 104 døde for hver million indbyggere.

Den lille republik San Marino, der er verdens femtemindste land og ligger lige op ad Italiens værst ramte regioner, har 42 døde ud af en befolkning på 34.000. Det svarer til over 1200 døde per million indbyggere.

Kina, hvor coronavirusset først blev opdaget, har officielt meldt om 4634 døde i alt. Det svarer til tre døde per en million indbyggere. Mange eksperter har dog sat spørgsmålstegn ved, om tallet er korrekt.

Det er for alle tallene værd at bemærke, at der er forskel fra land til land på, hvordan dødsfald bliver opgjort. Derfor kan det også være svært at sammenligne direkte mellem lande.