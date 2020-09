Over 900.000 coronasmittede er døde på verdensplan

Den nedslående milepæl er nået, efter at dødstallet globalt har været stabilt stigende de seneste måneder - således gik der 18 dage fra 600.000 til 700.000 dødsfald, 17 dage fra 700.000 til 800.000 og 19 dage fra 800.000 til 900.000.

Ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters dør omkring 5600 om dagen med covid-19.

Fortsætter den nuværende dødsrate globalt, vil kalenderen vise en dato i slutningen af september, når dødstallet runder en million.

USA er fortsat det land med flest døde og smittede. Her har 190.649 coronasmittede mistet livet, mens der er 6.356.310 smittetilfælde.

Herefter følger Brasilien med 127.464 bekræftede dødsfald blandt coronasmittede, og så kommer Indien med 73.890 bekræftede dødsfald.

Netop Indien er ifølge Reuters ved at blive pandemiens nye epicenter.

Således tyder intet på, at toppen er nået i landet, hvor der bor over 1,35 milliarder mennesker.

Onsdag genåbnede beværtninger flere steder i Indien, mens smittetallet stiger med større hastighed end nogen andet land siden starten af året.

Samtidig har der de seneste to uger været over 1000 nye dødsfald om dagen.

Tager man landets befolkningstal i betragtning, har flere lande dog været væsentligt værre ramt af pandemien.

Ifølge statistiksiden Worldometers.info er Peru - hvis man ikke tæller miniputstaten San Marino med - det land med flest døde per indbygger. Her er 91,5 coronasmittede personer døde per 100.000 indbyggere.

Herefter kommer en række europæiske lande som Belgien, Andorra, Spanien og Storbritannien.

Optællingen fra Johns Hopkins University inkluderer kun de smitte- og dødstal, der er bekræftet af de enkelte landes sundhedsmyndigheder eller andre troværdige kilder. Derfor kan der være store mørketal.

Der er desuden også forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte lande tester for virusset, og hvordan dødstal opgøres.