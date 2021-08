Over 80.000 evakueret efter kraftig regn i kinesisk provins

Vandstanden i flere store floder i provinsen har nået et alarmerende niveau efter konstant regn fra fredag til søndag.

I byen Dazhou har et enkelt reservoir overskredet sit maksimale vandniveau med 2,2 meter, oplyser China News Service.

Det statslige medie oplyser, at over 440.000 mennesker nu er blevet påvirket af oversvømmelser i seks forskellige byer over hele provinsen.

Lørdag forlød det fra tv-stationen CCTV, at den voldsomme regn allerede har forårsaget skader i Sichuan for 250 millioner yuan svarende til cirka 244 millioner kroner.

45 huse skulle være blevet ødelagt og 118 svært beskadiget.

Kina bliver jævnligt ramt af kraftig regn om sommeren. Men eksperter har advaret om, at landet er nødt til at gøre sine byer mere modstandsdygtige, i takt med at ekstreme vejrfænomener ventes at blive mere normale som følge af klimaforandringer.

- Klimarisikoen for Kina er stigende, siger Chao Qingchen, der er vicedirektør for Kinas Nationale Klimacenter, som er en statslig tænketank.

Hun tilføjer, at stigende temperaturer og mere regn gør Kinas vandforsyning mere sårbar. Hun understreger også, at ekstremt vejr allerede nu udgør en større risiko end tidligere for landets økonomiske udvikling.

I sidste måned registrerede den centrale kinesiske provins Henan de værste regnskyl i regionens historie.

Over 300 mennesker mistede livet i de efterfølgende oversvømmelser.

Særligt provinshovedstaden Zhengzhou blev hårdt ramt, da byen i den næstsidste uge af juli registrerede et helt års mængde regn på en enkelt dag.

Også her blev flere hundredetusinde mennesker evakueret.