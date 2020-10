Over 80 millioner har nu stemt ved USA's præsidentvalg

Det tyder på den højeste valgdeltagelse i over et århundrede ved valget, som finder sted tirsdag i næste uge. Det viser en optælling fra USA's valgprojekt ved Floridas Universitet.

80 millioner er langt flere end halvdelen af de vælgere, der stemte ved præsidentvalget i 2016.

De mange forhåndsstemmer afspejler på den ene side den intense interesse, der er i opgøret mellem republikaneren Donald Trump og demokraten Joe Biden om præsidentposten.

Men også at vælgerne ønsker at mindske risikoen for at blive ramt af covid-19 på et tidspunkt, hvor smitten er voksende.

Ved at stemme før valgdagen undgår man at stå i lange køer på valgdagen tirsdag 3. november og at bevæge sig rundt i fyldte valglokaler.

Der er to måder at stemme på på forhånd. Enten at møde op på et valgsted og afgive sin stemme eller at få udleveret en stemmeseddel, der sendes med postvæsnet.

Når det gælder forhåndsstemmer, fører demokrater to til en i forhold til republikanske vælgere. Men i de seneste uger har der været en tendens til, at flere republikanere stemmer tidligere, viser data.

US Election Project har tidligere forudsagt, at i alt 150 millioner vil ende med at stemme - enten på forhånd eller på valgdagen. Det svarer til en valgdeltagelse på 65 procent.

I USA er 65 procent det største antal siden 1908.

I 2016 stemte 47 millioner amerikanere på forhånd.