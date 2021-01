Over 80 civile dræbt under nye angreb i Vestetiopien

Flere end 80 civile blev dræbt i et angreb i den vestlige del af Etiopien tirsdag. Det er sket, efter at volden i området er tiltaget de seneste måneder.

- Vi har modtaget information om, at over 80 civile blev dræbt 12. januar i et område kaldet Daletti i den etiopiske region Benishangul-Gumuz, siger Aaron Maasho, som er talsmand for kommissionen.

De dræbte er mellem 2 og 45 år ifølge talsmanden. Det står ikke klart, hvem der står bag angrebet.

Landsbyen Daletti ligger i området Metekel, hvor hundredvis af civile er blevet dræbt i angreb, hvor gerningsmændene har brugt pistoler, knive og andre våben. Angrebene har stået på siden september.

Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, har kæmpet med at få oprettet ro i området. Han har ikke kunnet forklare, hvad der driver volden, selv om han besøgte området i december, hvor han også sørgede for en kommandopost til at få styr på situationen.

Kort efter premierministerens besøg i december blev over 200 dræbt i en massakre. Ifølge Amnesty International tydede det dengang på, at angrebet var etnisk motiveret.

Siden september har området været ramt af flere dødelige angreb, som er drevet af vold mod Amhara-, Oromo- og Shinasha-samfundene.

Spændingerne mellem Etiopiens etniske grupper er vokset under Abiy Ahmed, der har været ved magten siden 2018.

Det skyldes blandt andet, at han i sin præsidentperiode har fremskyndet en række reformer, som har løsnet statens jerngreb om regionale rivaliseringer.

Der er ikke kendte forbindelser mellem volden i Vestetiopien og de militære handlinger, der foregår i Etiopiens nordlige region Tigray.

I november sendte premierministeren soldater til Tigray.

Kampene i regionen brød ud 4. november, da Etiopiens regering indledte en militær offensiv i Tigray. Det skete efter et angreb på militæret i den nordlige region, som styres af Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF).