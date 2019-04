Over 750 klimaaktivister er anholdt i London

- En ting, som er usædvanlig ved denne demonstration, er deltagernes vilje til at blive anholdt samt deres mangel på modstand, når politiet tilbageholder dem, hedder det i en presseerklæring fra det britiske politi.

Politiet har forsøgt at få demonstranterne til at holde sig til et sted - Marble Arch ved Hyde Park - uden at det er lykkedes.

Politiet har været relativt forsigtig i håndteringen af protesterne og sagt, at de respekterer retten til at demonstrere fredeligt.

Men det er alligevel et usædvanligt stort antal politifolk, som er blevet udkommanderet i påsken. Politiet i London har lånt flere hundrede betjente i andre distrikter.

Den svenske klimaaktivist Gretha Thunberg - den 16-årige skoleelev, som har startet en international klimabevægelse blandt skoleelever - ventes at tale til aktivisterne, når hun kommer til London søndag.

Extinction Rebellion blev stiftet i Storbritannien for fem måneder siden og anvender ikke-voldelig civil ulydighed til at fremme sit budskab. Gruppen er blevet en af verdens hurtigst voksende miljøbevægelser.

Aktivisterne har svoret, at de vil fortsætte deres aktioner indtil myndighederne opfylder deres krav.

Gruppen ønsker, at der erklæres undtagelsestilstand for klimaet og økologien, at den globale udledning af klimagasser stopper med at vokse i 2025 , og at der etableres en borgerforsamling, som skal lede arbejdet med at bekæmpe klimaforandringerne.