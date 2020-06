Over 600 sygeplejersker er døde med coronavirus verden over

Det anslås, at i alt 450.000 ansatte på hospitaler og plejehjem verden over er blevet inficeret med virusset.

Dødstallet blandt sygeplejersker med coronavirus blev mere end fordoblet i den seneste måned - fra 260 den 6. maj - viser tal baseret på data fra over 30 lande.

- I de seneste to måneder har vi set antallet af dødsfald med Covid-19 blandt sygeplejersker stige fra 100 til nu over 600, siger Howard Catton, som leder ICN i Genève.

- Dette er et tal, der bliver ved med at stige, tilføjer han.

ICN repræsenterer over 20 millioner registrerede sygeplejersker.

Organisationen understreger, at det reelle antal dødsfald blandt sundhedspersonale er ukendt.

ICN opfordrer derfor alle lande til at sikre, at der iværksættes systematisk indsamling af pålidelige data.

Generelt er syv procent af alle bekræftede tilfælde af coronavirus registreret hos sundhedspersonale globalt.

Det betyder, at sygeplejersker er blandt de mest udsatte faggrupper under coronapandemien. Derfor bør alle lande gøre mere for at beskytte sundhedspersonale og minimere risikoen for smitte, lyder opfordringen fra ICN.

Antallet af smittetilfælde blandt sygeplejersker og andet sundhedspersonale varierer meget fra land til land.

I Singapore er blot én procent af det samlede antal smittede således bekræftet blandt sundhedspersonale.

Til sammenligning står sundhedspersonale for mere end 30 procent af bekræftede smittetilfælde i Irland.