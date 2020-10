Over 59 millioner amerikanere har allerede stemt

Det viser en opgørelse fra det uafhængige US Election Project, som University of Florida står bag.

Enten ved at møde personligt op på valgstederne eller ved at brevstemme.

Ved valget i 2016 stemte 57 millioner amerikanere før selve valgdagen, men det tal er altså allerede overgået med over en uge til dette års valg.

Demokraterne og partiets præsidentkandidat, Joe Biden, har opfordret vælgere til at stemme tidligt, hvis de er bekymrede for at møde op i menneskefyldte valglokaler under coronapandemien.

Præsident Donald Trump har i månedsvis derimod hævdet, at brevstemmer kan føre til valgsvindel.

The Election Project har estimeret, at vælgerdeltagelsen ved dette valg kan passere 150 millioner. I 2016 blev der afgivet omkring 137 millioner stemmer.