Over 500.000 verden over er bekræftet smittet med corona

Her lyder status, at 510.108 mennesker er testet positive for coronasmitte rundt om i verden. Flest i Kina, hvor 81.782 er smittet - men Italien er tæt på at overhale med 80.539, efter at de nyeste tal er tilføjet.

Nummer tre på listen over lande med flest smittede er USA, der har bekræftet 75.233 smittetilfælde.

På verdensplan er 22.993 coronapatienter døde, heraf to tredjedele i Europa.

Værst står det til i Italien, der torsdag aften har meldt om 662 nye coronadødsfald. Dermed er dødstallet oppe på i alt 8165 i Italien.

I Spanien er der registreret 4145 dødsfald som følge af coronavirus.

I Kina, hvor coronaudbruddet opstod i december, har myndighederne meldt om rundt regnet 3300 dødsfald som følge af coronavirus.