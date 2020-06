Over 50.000 svenskere har fået bekræftet coronavirus

De svenske sundhedsmyndigheder siger, at indrapporteringerne af tal i weekenden ofte er præget af visse forsinkelser, så dødstallet kan være højere for det seneste døgn end angivet.

De svenske sundhedsmyndigheder oplyser videre, at der er registreret 1247 nye tilfælde af coronasmitte. Det betyder, at over 50.000 svenskere nu har fået konstateret coronavirus.

I alt er 50.931 personer blevet bekræftet smittet med Covid-19 i Sverige ifølge de seneste statistikker fra Folkhälsomyndigheten.

2265 personer har fået eller får intensiv behandling.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sagde tidligere på ugen, at epidemien ikke er tiltagende i Sverige. Det stigende antal smittetilfælde skyldes, at flere bliver testet, lød det.

Sverige ophævede lørdag de gældende rejserestriktioner for rejser inden for landets grænser. Der findes dog stadig visse retningslinjer, som skal følges.

Hver enkelt person har ansvaret for, at der holdes fysisk afstand. Det er ikke acceptabelt, når der opstår tætte køer eller trængsel. Rejser må ikke gennemføres af personer, som har symptomer på sygdom, lyder det.

De svenske sundhedsmyndigheder henstiller samtidig til, at befolkningen bruger kollektiv trafik med omtanke. Samtidig gentages generelle råd om hyppig håndvask, hosten i ærmet og undvigelser af berøringer af øjne, næse og mund.

Herhjemme fraråder Udenrigsministeriet som udgangspunkt alle ikke-nødvendige rejser til Sverige frem til 31. august. Regeringen er dog i dialog med Sverige og Finland om at åbne grænserne inden.