Over 50 aktivister i Hongkong er anholdt under omstridt lov

Over 50 prodemokratiske aktivister i Hongkong er onsdag blevet anholdt for at overtræde byens omstridte nationale sikkerhedslov.

Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Anholdelserne er de mest omfattende, siden Kina beordrede den nye sikkerhedslov indført i den tidligere britiske koloni i juni 2020.