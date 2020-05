Over 300.000 er døde med corona på verdensplan

De fleste coronadødsfald er ifølge opgørelsen sket i USA, hvor næsten 85.000 er bekræftet døde med virusset.

USA har til dato registreret over 1,4 millioner bekræftede tilfælde af smitte og 73.431 døde. Landet har en befolkning på omkring 330 millioner.

Det næsthøjeste dødstal er i Storbritannien, hvor der ifølge Johns Hopkins University er optalt 33.692 coronadødsfald. Flere britiske medier rapporterer imidlertid om et dødstal på over 40.000 i landet.

Derefter følger Italien, Spanien og Frankrig ifølge Johns Hopkins University.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden.

Kina har til dato registreret over 84.000 bekræftede tilfælde af smitte. Landet har en befolkning på 1,2 milliarder. Flere forskere har stillet spørgsmålstegn ved, om Kina har offentliggjort det fulde antal af coronadødsfald.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO bliver kampen mod coronavirusset ikke overstået lige foreløbig.

- Verden har "meget, meget langt igen", før pandemien med coronavirus er bragt under kontrol, sagde WHO's chef for akutberedskab, Mike Ryan, tidligere i denne uge.

- Selv om mange lande er begyndt at tage skridt frem mod en normalisering, er der fortsat farer og mange risici ved Covid-19 på nationalt, regionalt og globalt niveau, sagde Ryan.

Han sagde, at det nye virus måske kan blive ved med at være i permanent cirkulation til en vis grad snarere end at blive udryddet. Men han sagde, at det kan holdes under kontrol - endda uden vaccine.