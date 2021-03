Over 30 anholdt under stor aktion i al-Hol-lejren i Syrien

Al-Hol-lejren huser familier, som formodes at have bånd til medlemmer af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

- Mere end 30 kvinder og mænd er blevet anholdt, oplyser Rami Abdul Rahman, som er i spidsen for Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Han tilføjer, at anholdelserne er en del af en heldagsaktion, som bliver udført af De Syriske Demokratiske Styrker (SDF), der er en primær kampstyrke for de kurdiske myndigheder.

Både syrere og udlændinge, som er mistænkt for at støtte IS, er blevet anholdt under aktionen.

Officielle kilder fra SDF har bekræftet aktionen. En af dem oplyser, at aktionen vil fortsætte i mindst ti dage.

Den USA-ledede koalition, som bekæmper IS, oplyser, at den hjælper SDF med aktionen. Det gælder støtte angående efterretninger, overvågning og rekognoscering.

- Formålet med denne SDF-aktion er at nedbryde og forstyrre IS-aktiviteter for at skabe tryghed og sikkerhed for lejrens beboere, siger Wayne Marotto, talsmand for koalitionen.

Al-Hol-lejren er den største af sin slags, der er kontrolleret af kurdiske myndigheder. Næsten 62.000 personer er i lejren, primært kvinder og børn. De er fra lande som Syrien og Irak, men også fra europæiske lande.

Eksempelvis kender det danske udenrigsministerium til 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som opholder sig i fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. De er børn af seks mødre.

De er for tiden genstand for stor politisk debat i Danmark, hvor regeringen oplever et stigende pres for at tage børnene hjem til Danmark.

Både støttepartier og dele af oppositionen kræver, at børnene bliver hentet hjem.