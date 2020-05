Over 250.000 er døde med coronavirus på verdensplan

Den triste milepæl er nået, omkring fire måneder efter at de første meldinger om virusset for alvor begyndte at komme fra et marked i Wuhan.

Siden det første dødsfald i millionbyen blev bekræftet 11. januar, har virusset spredt sig til resten af verden.

Epicenteret har i løbet af pandemien flyttet sig fra Kina til flere steder i Europa og USA.

I Danmark er der indtil videre 493 døde. Det svarer til 8,5 døde per 100.000 indbyggere. Den første person blev testet positiv for virusset i Danmark 27. februar.

Den værst ramte by er New York City, som har nået over 19.000 dødsfald.

Mørketallet for døde i mange lande kan dog være ganske stort.

Avisen Financial Times har tidligere anslået, at dødstallet i lande som Italien, Belgien og Spanien kan være mellem 50 og 90 procent højere. Det kan ifølge avisen forklares med, at landene ikke er særligt effektive til at registrere.

Også i Kina har der været sået tvivl om opgørelsernes rigtighed.

USA har således lanceret undersøgelser af, hvad der skete ved coronavirussets indtog i landet, og præsident Donald Trump har på baggrund af blandt andet rapporter fra efterretningstjenesten flere gange sagt, at Kinas dødstal nok er langt højere.

Det har det officielle Kina dog afvist. Her er dødstallet på 4637 ifølge Johns Hopkins University.

Universitetets opgørelser baserer sig blandt andet på løbende rapporter fra styrelser og andre myndigheder.