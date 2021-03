Over 20.000 virksomheder ramt af hackerangreb hos Microsoft

Angrebet siges også at have påvirket titusindvis af organisationer i Europa og Asien.

Mere end 20.000 amerikanske virksomheder og offentlige institutioner er blevet udsat for et hackerangreb.

Hackere menes at have installeret en ondsindet software i opdateringsfiler til Microsofts mailsystem, Outlook. Dermed har filerne kunne bruges som en form for bagdør ind i systemet.

På den måde har hackerne kunne komme ind i de tusindvis af virksomheders computersystemer.

Microsoft sagde tirsdag, at virksomheden havde opdateret programmet og dermed fået lukket bagdøren. Microsoft sagde også, at angrebet var "målrettet og begrænset".

Men hackerangrebet fortsatte, og fredag erklærede Microsoft så, at de samarbejder med amerikanske myndigheder for at hjælpe deres kunder.

Microsoft ønsker ikke at udtale sig om omfanget af hackerangrebet.

Men det store hackerangreb vækker stigende bekymring i Det Hvide Hus.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, er blevet informeret om angrebet, og talskvinde for Det Hvide Hus, Jen Psaki, siger, at sårbarheden i Microsofts system kan have vidtrækkende konsekvenser.

- Vi er bekymrede over, at der er et stort antal ofre for dette angreb, siger Psaki. Hun beskriver angrebet som en "aktiv trussel".

Kun ti procent af de potentielt berørte computersystemer havde installeret opdateringen, der gav hackerne adgang til virksomhedens systemer.

Ofrene har det til fælles, at de har kørt Outlook lokalt på egne computere og netværk i stedet for via store fælles internetservere.

Det betyder, at større virksomheder og myndigheder i USA sandsynligvis ikke er blevet berørt.

Microsoft mener, at det er en hackergruppe kaldet "Hafnium", der står bag angrebet. Ifølge virksomheden holder gruppen til i Kina.

Kina nægter at have kendskab til angrebet.

Microsoft forventer, at der vil komme yderligere angreb, da koden, der bruges til at tage kontrol over mailserverne, har spredt sig.