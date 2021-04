Over 170.000 migranter forsøgte at krydse USA's grænse i marts

Således forsøgte 172.331 migranter at krydse grænsen i marts. Det er 70 procent flere end i februar og det højeste antal i 15 år.

Det viser tal fra de amerikanske told- og grænsemyndigheder (CBP) torsdag.

Samtidig er antallet af uledsagede børn, som er blevet taget i myndighedernes varetægt efter at have krydset grænsen eller forsøgt at snige sig forbi de officielle grænseovergange, fordoblet fra februar til marts til 18.890.

Også antallet af migranter, der dukker op som en del af en familie med små børn, er steget voldsomt - fra 20.000 i februar til 53.000 i marts.

I alt var antallet af migranter, der har forsøgt at krydse den 3200 kilometer lange grænse til USA i syd, fem gange højere i marts i år sammenlignet med marts 2020.

Det er en forbløffende stor stigning, som ifølge myndigheder og migranterne selv er udløst af øget fattigdom og vold i Mellemamerika samt USA's præsident Joe Bidens løfte om en mere human indvandringspolitik.

Præsidentens kritikere betegner situationen som en "krise" og peger på, at CBP og andre myndigheder er overbebyrdede.

De fleste af migranterne er fra Mexico og de mellemamerikanske lande Honduras, El Salvador og Guatemala. Mange af dem ankommer i store grupper.

CBP forklarer stigningen med "vold, naturkatastrofer, madusikkerhed og fattigdom i Mexico og de nordlige lande i Mellemamerika".

- Det her er ikke nyt. Antallet af ulovlige migranter er fortsat med at stige siden april 2020, udtaler chef for CBP Troy Miller i en erklæring.

Ifølge CBP er 104.000 af grænseoverløberne blevet sendt tilbage til Mexico i henhold til regler om beskyttelse under covid-19-pandemien. De fleste af dem er enlige voksne.