Over 1600 er døde af coronavirusset siden december

Derudover er der registreret 1843 nye smittetilfælde i provinsen, hvor virusset oprindeligt brød ud.

Det bringer det samlede antal smittede op på 56.249 i Hubei.

Senere søndag udkommer tallene for hele fastlands-Kina.

Med de 139 nye dødsfald er over 1600 personer nu døde af coronavirusset.

Frankrig rapporterede lørdag om det første dødsfald uden for Asien. Det drejer sig om en kinesisk turist, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Coronavirusset er foruden Kina registreret i 28 andre lande, herunder Thailand, Japan, Australien, Tyskland, USA, Frankrig, Canada, Italien, Spanien, Sverige og senest i Egypten.

Coronavirus smitter gennem luften. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre blot ved at ånde, tale, hoste eller nyse i nærheden af andre.

Virusset kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

Eksperter vurderer, at der er "moderat smitsomhed" forbundet med coronavirus. De vurderer samtidig, at dødeligheden for mennesker, der er smittet med coronavirus, ligger under tre procent.

Det skriver Verdenssundhedsorganisationen, WHO.