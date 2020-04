Over 1500 coronapatienter er døde på et døgn i USA

Dermed er der sket en stigning på 4,5 procent.

Samlet er 23.608 døde i USA, mens antallet af smittede tirsdag morgen lyder på 581.918. Det er knap 25.000 flere end mandag morgen. Der regnes dog med et stort mørketal.

Mere end 43.900 af de smittede er meldt raske igen.

USA er det land i verden, der har registreret flest smittetilfælde og dødsfald under coronapandemien.

Derefter følger Italien, hvor 20.465 personer har mistet livet som følge af virusset.

I USA er New York City uden sammenligning hårdest ramt af virusudbruddet med i alt 7349 dødsfald. I delstaten New York har dødsfaldene rundet 10.000.

Mandag aften dansk tid sagde guvernør Andrew Cuomo, at New York er ved at have kontrol med smittespredningen med nedgang i antallet af coronadødsfald og indlæggelser.

Byens borgmester, Bill de Blasio understreger imidlertid, at der skal mere omfattende testning til for at få bekræftet, at der er tale om en nedgang, så man ikke ophæver tiltag mod smittespredning for tidligt.

Virusudbruddet, der begyndte i slutningen af 2019 i Kina, har betydet, at normale samfundsaktiviteter i store dele af verden er lukket ned, inklusive USA.

På et pressemøde natten til tirsdag dansk tid siger USA's præsident, Donald Trump, at det meldes ud indenfor de nærmeste dage, hvornår USA åbner.

Globalt er der registreret over 119.000 coronarelaterede dødsfald.