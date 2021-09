Over 1000 ofre for angrebet 11. september er fortsat savnet

Retsmedicinerne i New York City arbejder stadig på at identificere 1106 afdøde, hvis lig man endnu ikke har kunnet finde frem til, skriver The New York Times.

Retsmedicinerne i New York City har de seneste 20 år uden for offentlighedens bevågenhed foretaget den største efterforskning af savnede personer i USA's historie.

22.000 kropsdele er blevet undersøgt, efter at delene blev fundet under en omhyggelig eftersøgning efter terrorangrebet.

Og forskere forsøger stadig den dag i dag at finde en genetisk forbindelse mellem ofrene og de tusindvis af ligdele, så pårørende kan få lov at begrave deres mistede familiemedlemmer.

I august troppede to detektiver op hos Nykiah Morgan, der bor på Long Island i New York, med beskeden om, at hendes mor var blevet identificeret gennem en avanceret DNA-test.

Hendes mor, forsikringsmægler Dorothy Morgan, forsvandt i ruinerne af det nordlige tårn i World Trade Center 11. september 2001.

Nykiah Morgan havde ikke fået mulighed for at give sin mor en ordentlig begravelse.

- Jeg vidste ikke, at de stadig forsøgte på det efter alle de år, siger den 44-årige datter til The New York Times.

- Pludselig skal du beslutte, hvad du skal gøre med en elsket, som døde for 20 år siden. Det er næsten som at genåbne gamle sår. Over tid føler du, at det bliver bedre, og så sker det her 20 år senere, og nu skal du tage dig af det igen, siger hun.

Retsmedicinerne i den amerikanske storby vil aldrig kunne komme i mål med opgaven, siger Mark Desire, der er assisterende direktør for retsmedicinsk biologi i New York City.

Nogle lig blev helt udbrændt under angrebet, mens familierne til knap 100 af ofrene afviste at give DNA-materiale til retsmedicinerne.

Processen med at matche DNA er langtrukken, så når der bliver fundet et DNA-match sender det "energi ind i holdet", fortæller Mark Desire til avisen.

Lørdag er det 20-året for terrorangrebet mod USA 11. september. Det markeres lørdag rundt om i verden.