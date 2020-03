Over 1000 er døde af coronavirus i Spanien

Torsdag havde Spanien 17.147 registrerede smittede. Stigningen til fredag er på 2833 smittede.

Kina, Iran og Italien har også over 1000 coronadødsfald.

Spanien er det land i Europa, der efter Italien er hårdest ramt af virussygdommen.

Ifølge det spanske sundhedsministerium er der i tallene ikke en klar tendens. Det afgørende er, at stigningen i smittede og døde bremser op.

Fra torsdag til fredag var stigningen i smittede med coronavirus på 16,5 procent. Det var et fald fra onsdag til torsdag, hvor stigningsprocenten var på 25, skriver AFP.

Men tallet kan være påvirket af, at laboratorier, der foretager test for smitte, har svært ved at følge med.

Blandt de, der er smittede, er 52 procent - eller 10.542 mennesker - indlagt på hospital. 1141 bliver behandlet på intensivafdelinger.

I weekenden erklærede Spanien krisetilstand. Her blev der samtidig givet et påbud til borgerne om at blive hjemme, medmindre det er strengt nødvendigt at gå ud.

Der kom også et påbud om at holde afstand i det offentlige rum - begge dele med en varighed på foreløbig 15 dage.

Hovedstaden Madrid er det hårdest ramte område med 7165 smittede.