Over 100 personer er kvæstet i kraftigt jordskælv i Japan

Over 100 personer er kvæstet efter et kraftigt jordskælv ud for Japans østkyst lørdag.

Det oplyser tv-stationen NHK søndag.

Mindst 104 er kommet til skade, men der er ingen meldinger om omkomne.

Skælvet indtraf i Fukushima-regionen og sendte kraftige rystelser gennem bygninger i regionen.