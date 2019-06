Otte amerikanere sendt hjem fra Syrien til USA

De otte amerikanske kvinder og børn er blandt tusindvis af familiemedlemmer til udenlandske IS-krigere, som er blevet anholdt i det østlige Syrien i de seneste måneder.

Kurdiskledede styrker, der samarbejder med USA om at bekæmpe IS i Syrien, tilbageholder de mange kvinder og børn i overfyldte lejre i Syrien.

Derudover er hundredvis af udenlandske IS-krigere i fængsel i Syrien.

Kurderne har sagt, at de ikke kan tilbageholde alle disse udlændinge for evigt. De advarer desuden om, at fangerne udgør en sikkerhedstrussel i det nordøstlige Syrien, hvor de er fængslet.

Men mange lande ønsker ikke at tage de statsborgere tilbage, som har været i Syrien eller Irak for at støtte Islamisk Stat.

Der er generelt større vilje til at tage kvinder og børn tilbage, siger Abdulkarim Omar, der har ansvar for internationale relationer i den kurdisk styrede region.

Han forventer, at flere vil blive sendt tilbage til deres hjemlande i den nærmeste fremtid.

Det er kun anden gang, at personer med tilknytning til IS vender hjem til USA fra Syrien, skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligere i år blev en amerikansk kvinde og fire børn sendt tilbage til hjemlandet.

Siden den militante bevægelse blev nedkæmpet i Irak og Syrien og et stort antal IS-tilknyttede blev anholdt, er det i mange lande blevet diskuteret, hvad man skal stille op med de statsborgere, der rejste ud for at kæmpe for eller hjælpe IS, og om man skal tillade deres familier at vende hjem.