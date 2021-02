Oslo lukker ned i to uger på grund af stigende smitte

- Alle restauranter og caféer skal lukke på nær for takeaway. Alle butikker skal lukke med undtagelse af eksempelvis dagligvarebutikker og apoteker, siger byrådslederen på et pressemøde søndag aften.

Den nye nedlukning varer fra midnat natten til tirsdag 2. marts til 15. marts.

Den lokale nedlukning i Oslo bliver varslet, dagen før at man i Danmark gør klar til en større genåbning af samfundet.

Blandt andet kan udvalgsvarebutikker under 5000 kvadratmeter åbne med skærpede kvadratmeterkrav. Det er eksempelvis sko- og tøjbutikker.

Oslos byrådsleder siger søndag, at han er klar over, at endnu en nedlukning er hårde nyheder for hovedstadens borgere.

- Det nærmer sig etårsdagen for den første nedlukning i Oslo. Vi gennemlever en historisk tid. Ingen har betalt en større pris end folket i Oslo. Alligevel kommer jeg nu til at bede om endnu mere fra jer, siger han.

- Jeg ved, at det, jeg beder om, er meget og indgribende, lyder det.

Raymond Johansen opfordrer desuden folk til at undgå private sammenkomster og besøg i hinandens hjem.

- Lige nu er ikke tiden til at invitere venner og familie.

- Lige nu er det tid til, at Oslos indbyggere stiller sig selv spørgsmålet: Skal jeg ses med den og den person lige nu? Og samtidig skal de stille spørgsmålet: Skal vi være så tæt på hinanden?, siger han ifølge den norske avis VG.

Antallet af registrerede tilfælde af coronasmitte er steget tre uger i træk Oslo. I uge 5 lød antallet af tilfælde på 409. I uge 8 lød det på 1015.