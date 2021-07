Oslo forbyder elløbehjul om natten efter opråb fra læger

De nye regler træder i kraft fra september og betyder konkret, at det ikke er muligt at leje elløbehjul mellem klokken 23 og 05.

Det kan blive aktuelt at stramme reglerne yderligere, siger byrådsleder Raymond Johansen.

- Jeg håber, at dette er nok, men det er jeg usikker på. Som udgangspunkt skal gaderne i Oslo være trygge og tilgængelige for alle, men jeg må sige, at situationen er blevet endnu værre end frygtet over sommeren, siger han.

Reglerne er ændret, efter at flere læger ved Oslo Universitetssygehus sidste uge opfordrede til at låse for elløbehjul klokken 23.

Lægevagten i Oslo har regnet sig frem til, at man ville kunne undgå mellem 300 og 400 skader i løbet af sommeren, hvis man låser for løbehjulene om natten.

Det er imidlertid først fra september, at de nye regler gælder. Men forhåbningen er, at udlejerne af løbehjulene retter sig efter dem allerede nu.

- Vi ser på ulykkestallene, at der er meget høj risiko for alvorlige skader ved at køre med elløbehjul om natten. Derfor lukker vi for udleje mellem klokken 23 og 05 alle dage, siger Sirin Stav fra byrådet i Oslo.

- I mellemtiden har jeg en klar forventning om, at udlejerne tager situationen, vi står i, alvorligt og iværksætter de krav, vi stiller, med det samme.

- Når omfanget af skader er så stort, at sundhedsvæsenet råber op, må aktørerne også tage selvstændigt ansvar for situationen, siger hun.

Flere udlejere i Oslo har allerede valgt at lukke for leje af elløbehjulene om natten i weekenderne.

Sidste år besluttede et politisk flertal i Københavns Kommune at forbyde udleje af elløbehjul i det meste af hovedstaden.

Oslo er den europæiske storby, som har flest elløbehjul per indbygger. De sidste tre måneder er antallet af løbehjulene steget med næsten 25 procent til 25.734 ifølge bymiljøafdelingen.

- Oslo har samlet set lige så mange elløbehjul som Paris. Vi er en stor by, men på størrelse med Paris er vi ikke, siger byrådsleder Johansen.

Byrådet har tirsdag også vedtaget en loft på højst 8000 elløbehjul i Oslo. De 8000 skal fordeles ligeligt mellem de forskellige udlejere.

- De to vigtigste tiltag er at reducere antallet af elløbehjul fra over 20.000 til 8000 og at indføre nattelukning. I tillæg vil vi blandt andet stille krav om, hvor elløbehjul kan bruges, siger Sirin Stav.