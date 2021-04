Oscarnomineret dansker beskyldes for plagiat

En tyrkisk instruktør mener, at Elvira Linds kortfilm "The Letter Room" kopierer plottet fra hans egen film.

Den tyrkiske filminstruktør Serhat Karaaslan har sendt sine advokater efter den danske filminstruktør Elvira Lind med et krav om kompensation.

Instruktøren er overbevist om, at Linds film "The Letter Room", der natten til mandag var nomineret til en Oscar for Bedste Kortfilm, har plagieret plottet fra hans egen spillefilm fra 2019, der hedder "Passed by Censor".

Det skriver filmmediet IndieWire ifølge avisen Politiken.

Serhat Karaaslan skriver til Politiken, at hans hold lige nu overvejer de juridiske muligheder i sagen, efter at han blev gjort opmærksom på sagen gennem de sociale medier og gennem filmkritikere.

Ifølge Politiken har repræsentanter for Elvira Lind fastholdt over for IndieWire, at ingen involverede i "The Letter Room" havde set eller været opmærksomme på den tyrkiske film, før de tyrkiske advokater bad om kompensation.

"The Letter Room" var natten til mandag nomineret til en Oscar for Bedste Kortfilm, men Elvira Lind og resten af holdet bag filmen måtte se sig slået af filmen "Two Distant Strangers".

Begge film følger en fængselsbetjent, der har til opgave at læse brevene, der bliver udvekslet mellem fængslets indsatte og deres pårørende.

Elvira Lind var ikke den eneste dansker, der natten til mandag var nomineret til en Oscar.

Thomas Vinterberg vandt prisen for Bedste Internationale Film for filmen "Druk". Han var også nomineret til prisen for Bedste Instruktør, men den pris gik til Chloé Zhao for hendes film "Nomadland".

Også filmklipper Mikkel E.G. Nielsen var nomineret og modtog en Oscar for Bedste Klipning i filmen "Sound of Metal". Filmen handler om en trommeslager, der begynder at miste hørelsen.