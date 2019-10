Oscar-kandidaten Dronningen modtager Nordisk Råds Filmpris

Ifølge Nordisk Råd har filmen fået prisen, fordi den trin for trin udforsker, hvordan en tragisk familiehemmelighed opstår som følge af, at hybris, lyst og løgne skaber et ekstremt dilemma.

Særligt skuespilleren Trine Dyrholm, der spiller hovedrollen Anne, får stor ros for sin præstation i filmen.

- Det er umuligt ikke at fremhæve Trine Dyrholm for sit formidabelt nuancerede skuespil som "dronning" Anne, men på alle niveauer - fotografi, musik, produktion design, manuskript m.m. - er "Dronningen" en imponerende bedrift. Den får en næsten umulig opgave til at synes let og ubesværet, skriver Nordisk Råd i pressemeddelelsen.

Bag "Dronningen" står filminstruktør May el-Toukhy. "Dronningen" er hendes blot anden spillefilm, efter at hun i 2015 lavede "Lang Historie Kort".

Ud over spillefilm har May el-Toukhy også instrueret radiodramaer, teaterstykker og flere episoder af de prisvindende danske tv-serier "Arven" og "Herrens Veje".

- Vi ved næsten altid, om en filmfigur er god eller ond, men med "Dronningen" overlader instruktør May el-Toukhy og medforfatter Maren Louise Käehne det til os, publikum, at finde fokus og morale og dømme hovedpersonen Anne, der gør lige præcis det, hun ikke bør - begynder en affære med sin stedsøn. Det forunderlige er, at det føles helt rigtigt at få det ansvar, skriver Nordisk Råd.

"Dronningen", som også er Danmarks officielle Oscar-kandidat, har været en af sæsonens største filmsucceser med mere end 320.000 solgte billetter, imponerende anmeldelser og flere betydningsfulde internationale priser.

Med Nordisk Råds Filmpris følger også 350.000 kroner, der deles mellem instruktør May el-Toukhy, manuskriptforfatter Maren Louise Käehne og producenterne Caroline Blanco og René Ezra.

Prisen er blevet givet tirsdag aften ved en prisuddeling i Konserthuset Stockholm, hvor Nordisk Råd også uddeler priser inden for litteratur, musik, miljø og børne- og ungdomslitteratur.

Litteraturprisen gik også Danmarks vej, da den 28-årige danske forfatter Jonas Eika fik tildelt dette års pris for sin novellesamling "Efter solen".