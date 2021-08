Orkan lurer før stjernespækket koncert i New York

Her kan publikum glæde sig til at opleve rockmusikere som Patti Smith, Bruce Springsteen og Paul Simon.

Der ventes omkring 60.000 mennesker i New Yorks Central Park, når den første store koncert, efter at de fleste coronarestriktioner er blevet lempet, løber af stablen lørdag aften lokal tid.

Men en orkan, der er på vej mod den amerikanske østkyst, kan lægge en dæmper på den stjernespækkede begivenhed.

En storm ved navn Henri over Atlanterhavet blev tidligere lørdag opgraderet af amerikanske meteorologer, så der nu er tale om en orkan.

Det forventes først, at orkanen går i land på østkysten søndag, men allerede lørdag aften kan Henri skabe tropiske stormforhold i New York.

Med den styrke, orkanen har nu, kan den sagtens vælte træer og efterlade mange mennesker uden strøm, når den går i land. Den vil desuden bringe store mængder regn.

Dog er New York Citys borgmester, Bill de Blasio, forhåbningsfuld i forhold til at få koncerten afholdt som planlagt.

- Vi har en god fornemmelse omkring vejrforholdene til koncerten lørdag. Vi tror, at vi kan nå at få det hele med, siger Blasio, der tilføjer, at det bliver en oplevelse ud over det sædvanlige.

Orkanen er ikke det eneste forhold, arrangørerne har skullet tage stilling til i forbindelse med koncerten. Også den mere smitsomme Delta-variant har vakt bekymring.

Derfor skal alle deltagere over 12 år fremlægge et bevis for, at de er blevet vaccineret. Mundbind er ikke påkrævet, da det er udendørsarrangement, men uvaccinerede børn skal dog have det på.

Pandemien ramte New York hårdt i begyndelsen af 2020 og har indtil nu kostet mere end 33.000 mennesker livet.

Koncerten bliver dermed også set som en fejring af, at New York er ved at komme tilbage på sporet.

- Jeg tror, at det bliver et af de momenter, der bare fortæller alle, at vi er tilbage, og vi skal nok komme ovenpå igen uanset hvad, siger borgmesteren.