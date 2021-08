Orkan efterlader en hel amerikansk storby uden strøm

Orkanen Ida har efterladt hele byen New Orleans uden strøm, nogle timer efter at orkanen er gået i land som en af de mest kraftfulde orkaner i amerikansk historie.

Energiselskabet Entergy bekræfter, at byens knap 400.000 borgere er uden strøm, og at det eneste strøm i byen kommer fra generatorer.

I alt er mere end 700.000 borgere i delstaten Louisiana, hvor New Orleans ligger, er uden strøm, og flere forventes at blive påvirket, i takt med at orkanen bevæger sig ind over staten.

Den nationale vejrtjeneste i USA melder, at Ida gik i land som en kraftig kategori 4-orkan, men at den nu er svækket til en orkan i kategorien 3 med stærke vinde på op til 53 meter i sekundet.

Da orkanen gik i land var det med vinde op til 66 meter i sekundet. Det fik tage til at blæse af og satte gang i en kraftig stormflod ved de kystnære områder.

Tidligere søndag sagde USA's præsident, Joe Biden, at nogle områder kan risikere at skulle vente flere uger med at få strømmen tilbage som følge af orkanen.