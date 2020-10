Organisation for kemiske våben: Navalnyj fik nervegift

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) bekræfter, at blodprøver fra den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj indeholder rester efter nervegiften Novitjok.

Tidligere har både tyske og svenske eksperter bekræftet, at det var nervegiften Novitjok, som Navalnyj blev angrebet med.

Den potente nervegift blev udviklet under Sovjetunionen og blev også anvendt under et attentatforsøg på en tidligere russisk agent i den britiske by Salisbury i 2018.

Rusland har tidligere sat spørgsmålstegn ved de tyske eksperters konklusioner.

Navalnyj mener, at han blev forgiftet med nervegiften Novitjok, da han rørte ved noget, inden han 20. august blev syg om bord på et fly.

Det har han sagt i et interview på videotjenesten YouTube.

20. august blev Navalnyj syg, efter han var steget om bord på et fly. I interviewet siger Navalnyj, at han fik det så dårligt, at han troede, at han skulle dø.

Flyet landede før tid i byen Omsk i Sibirien for, at Navalnyj kunne komme til behandling.

Da Tyskland tilbød at tage imod Navalnyj til behandling, forhalede lægerne i Omsk ifølge Navalnyj hans overførsel til Tyskland.

Oppositionspolitikeren gætter på, at det skyldes, at de russiske læger håbede, at deres tyske kolleger derfor ikke ville være i stand til at finde spor af nervegiften.

Ifølge Navalnyj blev han forgiftet af de russiske myndigheder efter ordre fra præsident Vladimir Putin, fordi Navalnyj udgør en trussel mod dem.

Der er valg til Dumaen i Rusland senest næste år.

Den russiske regering har afvist anklagerne om, at den skulle stå bag en forgiftning af den russiske oppositionspolitiker.

Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, siger tirsdag, at den britiske regering overvejer, hvordan den videre skal reagere over for Rusland efter forgiftningen af Navalnyj.

- Vi har endnu ikke kunnet spore angrebet til FSB (den russiske sikkerhedstjeneste, red.) eller til den russiske stat, men det er en umådelig stor sag for Moskva at redegøre for, siger Raab i et parlamentsudvalg tirsdag.

Han understregede, at rapporten fra OPCW vil blive nøje studeret i hans ministerium.