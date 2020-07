Orbans krav får ikke danske EU-politikere til at love veto

Retsstaten er vigtig, mener medlemmer af Europa-Parlamentet. Men den er ikke så vigtig, at fraværet af en mekanisme til at stoppe EU-midler til lande, der ikke efterlever de fælles værdier, skal koste en aftale om EU-budgettet.

Dertil er budgettet for afgørende - ikke mindst i lyset af coronakrisen. Det mener flere danske EU-politikere, som senere skal godkende en budgetaftale, der fredag forhandles af EU's stats- og regeringschefer.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har sagt, at han nægter at indgå en aftale om EU-budgettet på det igangværende topmøde, hvis ikke man fjerner den kobling til retsstatsprincippet, som vil kunne koste landet EU-midler.

- Det er fuldstændigt uspiseligt. Den kan han glemme, den gode Orbán, siger europaparlamentariker Morten Løkkegaard (V).

Dog er Venstres gruppeformand i EU-Parlamentet ikke klar til at sige, at han vil nedlægge veto, hvis Orbán får slettet de for Venstre - og store dele af EU-Parlamentet - vigtige betingelser for principper om retsstaten.

EU-Parlamentets rolle er vigtig. Godt nok er parlamentet ikke med til at forhandle.

Men ifølge EU-traktaten skal parlamentet godkende resultatet, og det betyder, at medlemmerne kan sende stats- og regeringscheferne tilbage for at udarbejde en ny aftale om budget og genopretning.

- Jeg har vanskeligt ved at se det for mig, når først de store drenge og piger begynder at rulle sig ud, siger Løkkegaard.

Han siger, at det må komme an på det endelige resultat, om det bliver et ja eller nej fra ham ved den senere afstemning.

Men han tilføjer, at retsstatsprincippet er en mærkesag, og Venstre havde ønsket, at Danmarks mandat havde indeholdt kravet med "afgørende vægt".

Venstre valgte i sidste ende ikke at støtte regeringens mandat i forhandlingerne.

Socialdemokratiets gruppeformand i EU-Parlamentet, Christel Schaldemose, konstaterer, at mekanismen, som Orban vil fjerne, er vigtig for hende og for partiet.

Men der er noget, der er større. Det er faktisk at nå en aftale om budgettet, så også den økonomiske genopretning kan igangsættes efter krisen.

- Hvis først statsministeren får en aftale, så vil jeg ikke stemme imod. Vi vil have det budget færdigt, siger Schaldemose.

Formanden for EU-Parlamentet, David Sassoli, sagde efter en kort snak med stats- og regeringschefer fredag formiddag, at retsstatsprincippet er vigtigt for parlamentet.

Han konstaterede med henvisning til Orbáns krav, at EU "ikke er en pengemaskine". Der følger betingelser med.

Men italieneren nævnte ikke et "veto" i forbindelse med disse krav. Det gjorde han derimod, da han talte om, at parlamentet ikke vil acceptere, at forhandlinger om genopretningspuljen og syvårsbudgettet adskilles.