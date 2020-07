Orbán i modvind: Accepter retsstat eller forlad EU omgående

Ungarn blokerer for et flertalsønske om at indføre en kobling mellem modtagelse af EU-midler og overholdelse af retsstatsprincipper. Gør man ikke det sidste, kan man ikke få det første.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, vil ikke acceptere en sådan løsning med "økonomisk straf".

I stedet peger han på, at et medlemsland skal ud af fællesskabet, hvis det ikke lever op til fælles værdier for et demokrati, hvilket han siger, at Ungarn gør.

- Hvis et land ikke accepterer retsstatsprincipperne, skal det forlade EU omgående. Det skal ikke straffes med penge eller andet. Det skal være farvel og tak, siger Orbán på et pressemøde i en park ved EU-Parlamentet i Bruxelles.

I 2018 stemte Europa-Parlamentet for at åbne en formel procedure efter EU-traktatens artikel 7 mod Ungarn.

Baggrunden var, at et flertal med baggrund i rapporter fra landet mener, at Ungarn ikke lever op til fælles værdier. EU-Kommissionen har flere gange været efter landet med kritik i samme boldgade.

Men da artikel 7 kræver enstemmighed for at man kan fratage et medlemsland stemmeretten, og da Polen afviser at støtte dette, vil artiklen aldrig få effekt.

Dermed er presset blandt flertallet af EU-lande steget på at finde en anden løsning, der skal kunne få Ungarn til at lytte til kritikken.

Med det er kravet opstået om at indføre en mekanisme i EU-budgettet, så midler kan stoppes, hvis ikke værdierne overholdes.

Men Orbán hæfter sig på søndagens pressemøde ved, at der netop ikke forelægger en håndfast fælles beslutning blandt EU-landene om, at Ungarn ikke overholder retsstatsprincipperne.

Han kalder det en politisk heksejagt. Han afviser EU-Parlamentets rapport som fyldt af fejl.

- Der er ingen beslutning om situationen med retsstatsprincipper i Ungarn, siger Orbán.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde søndag formiddag, at hun ikke kan se for sig, at man vil indgå en aftale, hvis ikke Orban accepterer mekanismen. Dermed kan det ende i et sammenbrud.