Orbán giver EU's klimaplaner skylden for høje energipriser

Det mener Ungarns premierminister, Viktor Orbán, som kalder EU's planer for at bekæmpe klimaforandringer en "utopisk fantasi".

Ifølge Orbán skyder EU's klimaplaner "priserne i vejret og ødelægger middelklassen".

- En utopisk fantasi dræber os. Det er også problemet med energipriserne, siger han forud for et EU-topmøde, hvor netop de stigende energipriser er på dagsordenen.

Energipriserne i Europa er rekordhøje. Det er der flere årsager til.

Heriblandt at der er kommet mere gang i økonomien efter covid-19, høje gaspriser, en vindstille sommer og højere priser på CO2-udledning under EU's nye kvotesystem.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det vil være "helt forkert" at skrue ned for klimaambitionerne på grund af højere energipriser.

Det er snarere mere vedvarende energi, som er løsningen, siger hun forud for mødet. Derudover bør Europa ikke være afhængig af Rusland for at kunne holde varmen i løbet af vinteren, mener hun.

- Helt grundlæggende mener jeg ikke, at vi skal bruge russisk gas. Det er et problem, at Europa er afhængig af Rusland, når det gælder energi.

- Jeg synes, at krisen afslører, hvor farligt det er, når vi er afhængige af andre, siger Mette Frederiksen.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mener også, at mere vedvarende energi er løsningen for fremtiden.

- Strategien må være at investere massivt i ren og vedvarende energi. Det er fremtiden, siger hun på vej ind til topmødet.