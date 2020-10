Optrappet krise tvinger Tjekkiet til mange nedlukninger

Landets indbyggere fik besked på at begrænse alle rejser og kun foretage de mest nødvendige i et forsøg på at få dæmmet op for den hurtigste coronasmitteudbredelse i Europa.

Den tjekkiske regering gav onsdag ordre til, at de fleste forretninger og offentlige kontorer lukkes på grund af coronakrisen.

Den tjekkiske sundhedsminister, Roman Prymula, siger, at landets sundhedssystem er på tærskelen til at have nået dets fulde kapacitet.

Tjekkiet, som har 10,7 millioner indbyggere, er for nylig blevet et af de hårdest ramte lande i EU, viser opgørelser fra Det Europæiske Center for Kontrol og Forebyggelse af Sygdom, ECDC.

Prymula, som selv er uddannet epidemiolog, siger i et tweet, at alle butikker på nær fødevareforretninger og apoteker lukkes ned fra torsdag til den 3. november.

- Væksten i antallet af smittetilfælde er meget stor og vores indgreb indtil nu har ikke været tilstrækkelige til at få kurven til at falde ud, siger premierminister Andrej Babis.

I en indsats mod en anden bølge har den tjekkiske regering allerede tidligere gjort det obligatorisk at bære mundbind de fleste steder, mens skoler og restauranter, barer, biografer, teatre, museer og svømmebade over hele landet er lukket ned.

Den tjekkiske premierminister indrømmede i sidste måned, at hans regering begik en fejltagelse, da den lempede corona-restriktioner tidligere på sommeren. - Jeg lod mig rive med af udsigten til den kommende sommer og den almindelige stemning i landet. Det var en fejl. Og jeg vil ikke gøre det igen, sagde Babis i en tv-tale.

Efter at have bekæmpet pandemien effektivt i en periode tidligt på året med rettidige indgreb som obligatoriske mundbind udendørs, så blev mange restriktioner fjernet før sommerferien.