Optøjer i Kongressen kan have været en corona-superspreder

Bekymringen vokser for, at lovgivere og andre personer med deres daglige gang i USA's Kongres er blevet smittet med coronavirus under stormløbet på Kongressen.

Kongresmedlemmet, demokraten Bonnie Watson Coleman, tror, at hun blev smittet, mens hun gemte sig sammen med hundredvis af andre lovgivere.

Bonnie Watson Coleman blev testet positiv mandag, efter at hun havde udvist milde symptomer.

I en erklæring oplyser hun, at hun tror, at hun er blevet smittet af en af sine kolleger, mens de i timevis skjulte sig i et rum, mens Kongressens politistyrke forsøgte at få kontrol over de hundredvis af Trump-tilhængere, der onsdag trængte ind i kongresbygningen.

Søndag advarede en af Kongressens egne læger om, at mindst én lovgiver, som var smittet med covid-19, havde været til stede på skjulestedet. Det er uvist hvem.

Omkring 300 mennesker blev evakueret til et lockdown-område, der hurtigt blev overfyldt under optøjerne.

I weekenden dukkede desuden en video op, der viser, hvordan flere republikanere ignorerer sundhedsmyndighedernes anbefaling om at bære mundbind.

I videoen afviser mindst fem republikanere et tilbud om et mundbind.

Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheders retningslinjer skal alle, der har været i tæt kontakt med en smittet i mere end 15 minutter, gå i karantæne i ti dage.

I USA er der ifølge tal fra Johns Hopkins University bekræftet næsten 23 millioner smittetilfælde og 376.051 coronarelaterede dødsfald under pandemien.