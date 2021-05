Optimistiske ministre ser snarlig aftale om coronapas i EU

Tirsdag mødes forhandlerne fra EU-Parlamentet med det portugisiske EU-formandskab til anden runde af forhandlinger om certifikatet, hvis mål er at åbne døre for turister og andre rejsende i Europa til sommer.

Der er vilje til et kompromis på begge sider, siger Portugals EU-minister, Ana Paula Zacarias.

Hun løfter ikke sløret for forhandlingerne, men på et mere symbolsk punkt er hun enig i, at EU-Parlamentets forslag til certifikatets navn - "EU Covid-19 Certifikat" - er bedre end EU-Kommissionens "digitalt grønt certifikat".

- Vi havde ikke en diskussion af navnet. Men det navn, som EU-Parlamentet har foreslået, er et godt navn. Det er mere klart end det nuværende, siger Zacarias efter ministermødet i Bruxelles.

Et af de mere vanskelige krav fra EU-Parlamentet er, at det skal være billigt - eller gratis - at få foretaget test i medlemslandene.

- Jeg forstår det spørgsmål om gratis test. Det er et meget vigtigt emne for EU-Parlamentet. Og jeg mener, at vi må se, hvad vi kan gøre, for at test bliver så billige som muligt. Men vi kan ikke fastsætte en pris i EU. Det er et frit marked, siger Portugals EU-minister.

Forslaget til et coronapas blev fremlagt af EU-Kommissionen midt i marts. Det omfatter både information om vaccination, test og immunitet efter overstået sygdom.

EU-Kommissionens forslag til et coronacertifikat skal fungere via en QR-kode med en digital signatur.

Certifikater kan udstedes via hospitaler, testcentre og sundhedsmyndigheder. Oplysningerne lagres i en database i indehaverens hjemland.

- Dette certifikat er ikke kun vigtigt for turistlandene. Det er vigtigt for os alle, da det er et vigtigt symbol på, at vi kan handle. At vi står sammen, sagde Michael Roth på vej ind til EU-mødet.

Det er ifølge Roth et bevis på, at "tingene går fremad".

Hvad certifikatet kan åbne af døre, er op til medlemslandene at afgøre. Men det fastsætter en ramme, der gør, at myndigheder i alle EU-lande kan stole på de oplysninger, som en borger fra et andet EU-land fremviser.

Certifikatet kan både være digitalt og på papir. Det er et af EU-Parlamentets argumenter for, at ordet "digitalt" er misvisende i EU-Kommissionen udspil.

Målet er, at certifikatet skal være klar til brug 26. juni.

EU-kommissær Maros Sefcovic siger efter mødet, at lovgivningen snart kan være på plads, mens det tekniske stadig er en stor udfordring.

- For at certifikatet virker på smartphone, skal systemerne være indbyrdes kompatible, og det skal være muligt at tjekke oplysninger. Det er en stor opgave på paneuropæisk niveau, siger han.